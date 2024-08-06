Вторник, 6 августа, 2024

Новые спортплощадки появятся во дворах на ул. Юбилейной и в посёлке Строитель

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации

В рамках благоустройства городских территорий в Рязани появляются новые спортивные объекты. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Во дворах домов № 1 к. 2, 2 и 3 к. 1 по ул. Юбилейной начались работы по обустройству спортивной площадки с резиновым покрытием и новым оборудованием. По завершении установки покрытия будут смонтированы спортивные снаряды.

Глава администрации города Виталий Артемов дал указание обновить старую агитационную площадку, которая находится неподалёку. После проведения работ по благоустройству территория сможет использоваться для организации мероприятий на дворовом уровне.

В поселке Строитель продолжается реализация проектов по улучшению спортивной площадки школы «Химик». Завершены мероприятия по демонтажу старых конструкций, произведена асфальтировка основания для будущей хоккейной площадки.

В ближайшее время также планируется установка системы освещения. На неделе предполагается установить шесть опор для фонарей.

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