Новые правила техосмотра автомобилей: что важно знать

В чем суть новых правил техосмотра автомобилей?

Технический осмотр машины — будничное и достаточно значимое событие в жизни любого автомобилиста. Выдаваемая после него диагностическая карта до недавнего времени считалась важным документом для всех водителей, отсутствие которого каралось штрафом. Впрочем, достаточно часто эта процедура носила формальный характер, поэтому на федеральном уровне за последний год было принято несколько нововведений, многократно упрощающих процесс. О том, что изменилось в практике проведения технического осмотра, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Дело добровольное

В конце 2021 года в России был принят закон, в рамках которого с 30 декабря прошлого года прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам, стало добровольным. Это касается легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях — их владельцам больше не нужно получать диагностическую карту, по крайней мере для эксплуатации машины на территории страны. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра в добровольном порядке.

Послабления коснулись не всех. По-прежнему его придется проходить владельцам легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет при постановке транспортного средства на учет, совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства или в случае регистрации изменений в его конструкции.

Техосмотр остался обязательным для коммерческого транспорта, такси, автобусов и грузовиков.

Помимо этого, наличие действующей диагностической карты свидетельствующей о прохождении техосмотра необходимо для выезда за рубеж, на таможне принимающей стороны с большой вероятностью ее запросят.

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Отказ вместо штрафа

С 1 марта 2022 года штраф за езду без диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра, составляет 2 тысячи рублей. Правда эти санкции сейчас применимы к следующим категориям авто:

-коммерческому транспорту (такси, автобусы, грузовики);

-машинам, принадлежащим юридическим лицам;

-личным автомобилям, которые используются в рабочих поездках;

— личному транспорту при перерегистрации машины, если ее возраст превышает четыре года;

Также штраф могут взять после внесения изменений в конструкцию автомобиля (например, после тюнинга и т. п.).

Но как показывает практика, при обнаружении отсутствия диагностической карты в комплекте документов для регистрационных действий, вам просто откажут в регистрации и штраф, скорее всего, выписывать не станут.

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Щадящая проверка

1 сентября 2022 года вступило в силу постановление правительства, согласно которому в процедуру техосмотра вносятся изменения, уменьшающие число проверок систем автомобиля с нынешних 82 до 55.

Теперь при проведении техосмотра больше не будут диагностировать

— наличие коррозии элементов тормозной системы;

-присутствие повреждений тормозных трубопроводов;

-наличие мест для установки государственного регистрационного знака;

-уровень шума выпускной системы;

-наличие каплепадения масла и других жидкостей из двигателя, коробки передач, мостов, аккумуляторов;

-наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки;

-проверку способности стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло;

-работу штатного противоугонного устройства и другие.

При этом введено несколько новых параметров проверки. Так, с 1 сентября 2022 года при диагностике двигателя будет проверяться «подсос воздуха» (скорее всего, речь идет о проверке герметичности впускного коллектора) и утечка выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и др.).

Теперь, не нужно будет предъявлять аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, (хотя в машине иметь их на всякий случай все-таки надо) но, скажем, на наличие тюнинга и незарегистрированных изменений внесенных в конструкцию транспортного средства внимание эксперты обращать по-прежнему будут, поэтому перед техосмотром рекомендуется привести комплектацию и внешний вид авто к заводскому состоянию.

Также, наконец, отменили необходимость измерения шума авто, поскольку эта процедура в условиях промышленных помещений все равно была лишена смысла — шумомер невозможно было откалибровать перед работой, была необходима полная тишина, достигнуть которой в пункте техосмотра практически невозможно.

С 1 сентября операторы технического осмотра автомобилей прежде всего проверяют:

— наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес;

— наличие работоспособного звукового сигнала;

— наличие зеркал заднего вида;

— наличие надколесных грязезащитных устройств;

— отсутствие подтеканий тормозной жидкости и значений суммарного люфта в рулевом управлении;

— отсутствие трещин на дисках и ободьях колес;

— отсутствие подтекания и каплепадения в системе питания;

— отсутствие дополнительных приборов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя;

— отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя;

— отсутствие изменений в конструкцию, внесенных в нарушение правил;

— соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размера фар и их расположения установленным требованиям;

— соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям;

— соответствие содержания загрязняющих веществ в отработанных газах установленным требованиям;

— соответствие нормам светопропускания ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя;

— соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям;

— исправность ремней безопасности;

— работоспособность рулевого управления и тормозной системы.

Отметим, что стоимость технического осмотра автомобилей с 1 сентября не изменилась.