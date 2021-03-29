«Новые люди» поддержали проекты по благоустройству и спорту в Рязанской области

25 марта в Рязани подвели итоги конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди», в рамках которого любой желающий мог прислать идею по улучшению своего двора, района, города или даже всей страны.

За месяц со всей России было подано более 15 тысяч заявок. Не стала исключением и Рязанская область – наши земляки прислали более 150 инициатив по улучшению жизни в регионе. Десять наиболее актуальных и интересных проектов эксперты отобрали для участия в финале.

Большинство инициатив по улучшению окружающего пространства в Рязанской области исходили от молодёжи. Самыми популярными стали темы повышения качества здравоохранения, благоустройства городских территорий, повышения финансовой грамотности населения. Внимание авторы идей также уделили развитию социальной сферы.

— В Рязанской области большое число людей, которые активно поделились с нами идеями и замыслами по улучшению жизни. Мы видим, что запрос на перемены в обществе сегодня высок. А люди в свою очередь предлагают такие идеи, которые хочется поддерживать, – отметила координатор региональных отделений партии «Новые люди» Юлия Баранникова.

Из десяти представленных в финале проектов жюри выделило три. Их авторы получили гранты на реализацию своих инициатив. 150 тысяч рублей достались Александру Миронову и Дмитрию Детинову, жителям Касимова. В своём родном городе они решили очистить и благоустроить набережную Оки. Сейчас она находится в неприглядном состоянии и вызывает беспокойство не только местных жителей, но и туристов.

Как отметил депутат Рязанской областной Думы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов, проект касимовцев перекликается с партийным проектом «Новая Ока», который направлен на благоустройство и повышение туристической привлекательности населённых пунктов Рязанской области. Сейчас в правительстве региона ведётся его активное обсуждение, и, возможно, инициатива касимовцев сможет найти отклик в общем проекте. Неделей ранее губернатор Николай Любимов поддержал «Новую Оку» и поручил создать рабочую группу для согласования действий властей.

Также среди победителей рязанского «Марафона идей» Дмитрий Лялин. В своём родном посёлке Листвянка он создаст детский спортивный клуб. На ремонт помещения и покупку снаряжения он получил 100 тысяч рублей. Грант в размере 50 тысяч рублей завоевала Галина Малахова. Она разработала проект по созданию дворовой беседки с антивандальной защитой для проведения мероприятий и отдыха местных жителей.

Проекты, авторы которых не получили гранты, будут направлены в комитеты партии «Новые люди». Эксперты оценят предложенные людьми инициативы, лучшие из них войдут в предвыборные программы кандидатов в депутаты.