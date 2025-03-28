«Новые люди» продолжают обучать рязанских студентов предпринимательству

В Рязани дан старт седьмому сезону программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Уникальный проект запущен партией «Новые люди». Участие для студентов и молодежи – полностью бесплатное.

Участники программы в течение двух месяцев будут обучаться азам предпринимательства, а создавать собственные бизнес-проекты. А главное будут реализовывать их.

— Также ребята получат навыки работы в составе проектной команды, — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов. — А еще наша задача – воспитать культуру наставничества. Научить взаимодействовать друг с другом. И самое главное довести проекты до реализации

В мероприятии приняли участие и.о. ректора Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина Сергей Банников, проректор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Ольга Щетинкина. Представители вузов назвали проект уникальным. И пожелали студентам успехов на старте сезона!

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Также о своем опыте студентам рассказали основатель IT-компании Элеонора Никифорова и предприниматель, председатель комитета по промышленности Рязанского областного отделения «Опора России» Иван Никитичев.

Руководитель программы в Рязанской области Дарья Зимина отмечает: в этом сезон в рамках программы участники будут проходить обучение по трем направлениям: это городской трек, инновационный трек и базовый (предпринимательский) трек.

— Программа строится по принципу 30% теории, 70% практики, что очень важно при реализации стартапа. Именно тогда рождаются действительно классные проекты. К примеру, в предыдущих сезонах были отмечены созданная в рамках проекта программа анализа рентген-снимков с помощью искусственного интеллекта. Также одна из команд спроектировала и представила квадрокоптер для проведения фитосанитраного контроля. Сейчас много инновационных проектов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями.

Лучшие команды по итогам сезона примут участие в финале. К слову, в прошлом году в финальном мероприятии приняли участие более пятисот человек из 72 регионов. А всего с начала запуска программа «Я в деле» объединила более 120 тысяч участников , 2 500 экспертов и более пятисот вузов.