«Новые люди» обучили жительниц Рязани самообороне в рамках проекта «Бить надо первой»

В Рязани прошла первая открытая тренировка по женской самообороне в рамках проекта «Бить надо первой» партии «Новые люди». Несколько десятков рязанок пришли, чтобы научиться защищать себя от внезапного нападения. Уникальный федеральный проект партии «Новые люди» с емким названием «Бить надо первой» стартовал еще в середине прошлого года. И вот первая открытая тренировка по женской самообороне прошла в Рязани.

Начало положено. И, как говорят организаторы, в дальнейшем учить самообороне будут девушек и в других городах регионах.

По словам Анны Скрозниковой, одной из инициаторов проекта, депутата Госдумы от партии «Новые люди» и члена комитета по просвещению, проект оказался крайне востребован.

– Все началось с законопроекта о домашнем насилии, который готовился на протяжении полугода. Можно сказать, что в продолжение этой темы мы и разработали «Бить надо первой» — проект, который работает на предотвращение опасных ситуаций, когда нет рядом мужчины или правоохранительных органов, которые могли бы помочь. Если насилия не удается избежать, то любая женщина должна знать, как выйти из этой ситуации и сделать это правильно. Реклама

Тренировку в Рязани провела бронзовый призер чемпионатов мира и Евразии по ММА Алиса Иринина. Она стала известной после инцидента в Санкт-Петербурге, когда одним ударом отправила в нокаут нетрезвого поклонника.

Теперь она в рамках проекта учит девушек по всей стране навыкам базовой самообороны и приемам самозащиты.

–Во время тренировки я рассказала, что лучше избегать случаев, когда приходится прибегать к навыкам самообороны. Но если ситуация требует — нужно быть готовой. Мы уже побывали более чем в тридцати регионах. Приходят участница абсолютно разного возраста. Каких-то ограничений у нас нет, в любом возрасте такие навыки необходимы. Для меня важно и то, что даже разовая тренировка может стать для кого-то стимулом продолжать занятия спортом, – подчеркивает Алиса Иринина.

Руководитель рязанского регионального отделения Артем Морозов отметил, что когда тренировку анонсировали, было много запросов и из населенных пунктов области. Там в ближайшее время проект также будет запущен.