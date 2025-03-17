«Новые люди» обучили жительниц Рязани самообороне в рамках проекта «Бить надо первой»

В Рязани прошла первая открытая тренировка по женской самообороне в рамках проекта «Бить надо первой» партии «Новые люди». Несколько десятков рязанок пришли, чтобы научиться защищать себя от внезапного нападения. Уникальный федеральный проект партии «Новые люди» с емким названием «Бить надо первой» стартовал еще в середине прошлого года. И вот первая открытая тренировка по женской самообороне прошла в Рязани.
Начало положено. И, как говорят организаторы, в дальнейшем учить самообороне будут девушек и в других городах регионах.
По словам Анны Скрозниковой, одной из инициаторов проекта, депутата Госдумы от партии «Новые люди» и члена комитета по просвещению, проект оказался крайне востребован.
Тренировку в Рязани провела бронзовый призер чемпионатов мира и Евразии по ММА Алиса Иринина. Она стала известной после инцидента в Санкт-Петербурге, когда одним ударом отправила в нокаут нетрезвого поклонника.
Теперь она в рамках проекта учит девушек по всей стране навыкам базовой самообороны и приемам самозащиты.
Руководитель рязанского регионального отделения Артем Морозов отметил, что когда тренировку анонсировали, было много запросов и из населенных пунктов области. Там в ближайшее время проект также будет запущен.