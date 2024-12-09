Сайт aif.ru опубликовал обзорную статью о ситуации в зоне проведения СВО на вечер 9 декабря.

Количество боевых действий на Покровском направлении с каждым днем растет, добавляются новые «горячие точки»: Шевченко, Песчаное, Даченское, Новый Труд, Пушкино, Новотроицкое. Одни населенные пункты уже освобождены, за другие идут ожесточенные бои, а к некоторым российские штурмовые отряды только пробиваются, отмечают журналисты.

Ключевая цель на этом направлении — город Покровск (Красноармейск). Его взятие не только позволит российской армии выйти к границам Днепропетровской области, но и нарушит снабжение военными грузами Часова Яра и Константиновки. Кроме того, это приведет к блокированию крупнейших сталелитейных заводов Украины в Кривом Роге, которые останутся без высококачественного коксующегося угля. И это — лишь часть стратегических целей.

На данный момент битва за Покровск только начинается. Пока успехи носят локальный характер, но, если внимательно посмотреть на карту, становится очевидно, что город берут в «клещи».

На опубликованных снимках можно увидеть окопы, где валяются доски, вероятно, предназначенные для перекрытий.

«Продвижение российских войск на этом направлении демонстрирует планомерное развитие наступательной операции, — отмечает Telegram-канал „Изнанка“. — Взятие под контроль села Шевченко и продвижение к Песчаному создадут условия для охвата Покровска с нескольких сторон».

Эксперты подчеркивают, что контроль над трассой Селидово — Покровск, а также успехи российской армии в районах Даченского и Новотроицкого значительно усилят давление на резервные линии обороны ВСУ.

По данным Минобороны РФ, группировка войск «Центр», действующая в том числе на Покровском направлении, за последние сутки нанесла удары по формированиям четырех бригад ВСУ и отразила десять контратак. Потери противника составили более 555 человек, а также бронетехнику и артиллерию, включая поставленное НАТО вооружение.

Россия возвращает свое

Украинские аналитики приводят данные, которые сами их шокируют. По их подсчетам, в ноябре российская армия освободила территорий в 4,7 раза больше, чем за весь прошлый год. Если за 2023 год было освобождено 148,6 тысячи квадратных километров, то в ноябре 2024 года эта цифра достигла 702 тысяч квадратных километров.

При этом декабрь, вероятно, побьет рекорд ноября. Наступательные действия активно развиваются в Запорожье, на Южнодонецком направлении, в районе Курахова, Покровска, а также в Часовом Яре и Торецке.

Да, это тяжело. Да, потери велики. Но ВС РФ продвигается вперед, возвращая свое, кровное, российское.

Критическое положение ВСУ под Кураховым

На Кураховском направлении военкоры сообщают о тяжелых условиях: мокрый снег и размытые дороги не дают украинским войскам выйти из окружения в районе Успеновки на технике. Машины приходится бросать, а люди пробиваются пешком, подвергаясь плотному российскому огню.

Фактически выход через коридор в районе Успеновки оказался перекрыт после того, как российские штурмовые подразделения захватили крупный опорный пункт на этом участке линии боевого соприкосновения.

«Положение ВСУ в самом Курахове близко к критическому, — пишет издание „Военное обозрение“. — Российские войска выбили боевиков из центральной части города. Сейчас штурмовые подразделения РФ концентрируют силы для атаки промышленной зоны Кураховской ТЭС».

Группировка войск «Юг» сообщает, что наступление в глубину обороны противника продолжается. За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.