Заключённый одной из рязанских колоний вновь предстанет перед судом

Скопинский межрайонный следственный отдел СК РФ по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Житель Кировской области, отбывающий наказание в рязанской колонии, обвиняется в применении насилия к сотруднику УФСИН (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Ранее мужчина получил 12 лет колонии строго режима. 27 марта этого года он во время дисциплинарной комиссии ударил сделавшего ему замечание сотрудника колонии рукой по голове.

– В результате преступных действий осуждённого был нарушен нормальный ритм и деятельность исправительного учреждения, – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Расследование уголовного дела завершено, его направили в суд.