За одни выходные телефонные мошенники похитили у рязанцев более 1 млн

За выходные в Рязанской области телефонные мошенники похитили 1 млн 134 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Махинации происходили по одинаковой схеме. Женщинам звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками банка. Они уверяли, что с их карты кто-то пытается похитить денежные средства. И чтобы обезопасить свои сбережения, от рязанок требовалось следовать указаниям мошенников.
После тщательного опроса полицейские выяснили, что к хищениям причастны разные люди.
По фактам мошенничеств решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.