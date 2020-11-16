За одни выходные телефонные мошенники похитили у рязанцев более 1 млн

За выходные в Рязанской области телефонные мошенники похитили 1 млн 134 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Махинации происходили по одинаковой схеме. Женщинам звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками банка. Они уверяли, что с их карты кто-то пытается похитить денежные средства. И чтобы обезопасить свои сбережения, от рязанок требовалось следовать указаниям мошенников.

— Таким образом злоумышленникам удалось похитить у 61-летней пенсионерки 120 000 рублей, у 45-летней рабочей 200 000 рублей, у 36-летней рязанки 400 000 рублей, а у 39-летней воспитательницы 414 000 рублей, — говорится в сообщении.

После тщательного опроса полицейские выяснили, что к хищениям причастны разные люди.

По фактам мошенничеств решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.