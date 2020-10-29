За день госпитализировано более 60 рязанцев с коронавирусом

В Рязанской области за день госпитализировано 66 пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно из сообщения оперативной группы регионального правительства.

На 18 часов 29 октября в лечебных учреждениях Рязани и области находится 426 человек, в том числе 6 детей. Днём ранее было 360 пациентов с COVID-19, в том числе 4 детей.

Увеличилось и число «тяжёлых» пациентов – сегодня их стало 44, днём ранее было 31. Шестнадцать человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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Состояние 65 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 317 пациентов – средней степени тяжести.

У остальных заразившихся дела лучше. По мнению врачей, болезнь они переносят легче, госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома.