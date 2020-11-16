Врачи Рязанской ОКб впервые в области провели сложную операцию «Рандеву»

Хирурги Рязанской ОКБ впервые в области провели сложную операцию, которая называется «Рандеву». Примечательно, что решение о таком вмешательстве приняли прямо во время операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Молодую женщину оперировали из-за осложненной желчно-каменной болезни. Ее ситуация не была стандартной из-за камня, который попал в главный желчный проток. В ОКБ такую операцию проводят эндоскопически, через небольшие проколы. Однако в этот раз из-за анатомических особенностей пациентки это было невозможно.

— Самым простым решением в этом случае было бы завершить операцию и в ближайшее время провести новую. Но ещё одно вмешательство и наркоз утяжелили бы ее состояние. Поэтому коллегиально мы приняли решение применить методику «рандеву» для лечения пациентки, — сообщил руководитель хирургической бригады Олег Зайцев.

Для данной операции необходима помощь хирургов разных специальностей. На этот раз рентгенхирургическая бригада объединилась с бригадой эндоскопических хирургов.

Вначале специалист по пункционно-катетерным методам лечения Тимур Рахмаев выполнил пункцию внутрипеченочного желчного протока. Через проток мимо камня в двенадцатиперстную кишку он провел длинный тонкий проводник. Далее врачи-эндоскописты Сергей Бизяев и Евгений Дьячков по захваченному проводнику, уже легко ориентируясь в строении протоков пациентки провели извлечение камня.

— Многопрофильная больница позволяет объединять знания разных специалистов для успешного лечения пациентов. В этом случае мы скомбинировали несколько технологий, таких случаев в регионе еще не было. Даже в мире подобные операции выполняют нечасто, — подчеркнул Олег Зайцев.

Пациентку ОКБ выписали уже на следующий день в удовлетворительном состоянии.