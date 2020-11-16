Врачи Рязанской ОКб впервые в области провели сложную операцию «Рандеву»

Хирурги Рязанской ОКБ впервые в области провели сложную операцию, которая называется «Рандеву». Примечательно, что решение о таком вмешательстве приняли прямо во время операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Молодую женщину оперировали из-за осложненной желчно-каменной болезни. Ее ситуация не была стандартной из-за камня, который попал в главный желчный проток. В ОКБ такую операцию проводят эндоскопически, через небольшие проколы. Однако в этот раз из-за анатомических особенностей пациентки это было невозможно.
Для данной операции необходима помощь хирургов разных специальностей. На этот раз рентгенхирургическая бригада объединилась с бригадой эндоскопических хирургов.
Вначале специалист по пункционно-катетерным методам лечения Тимур Рахмаев выполнил пункцию внутрипеченочного желчного протока. Через проток мимо камня в двенадцатиперстную кишку он провел длинный тонкий проводник. Далее врачи-эндоскописты Сергей Бизяев и Евгений Дьячков по захваченному проводнику, уже легко ориентируясь в строении протоков пациентки провели извлечение камня.
Пациентку ОКБ выписали уже на следующий день в удовлетворительном состоянии.