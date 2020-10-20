Врачи рязанской БСМП провели гибридную операцию, чтобы спасти пациенту ногу

В Больницу скорой медицинской помощи поступил пациент К. с жалобами на резкие боли и похолодание левой нижней конечности. Врачи больницы провели сложнейшую операцию, чтобы спасти пациенту ногу. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

В релизе отмечается, что прежде больной неоднократно проходил хирургическое лечение в рязанских клиниках, однако полностью вернуться к нормальной жизни после реабилитации пациенту так и не удалось.

Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения БСМП выполнили ангиографию сосудов нижних конечностей и обнаружили нарушение проходимости левой бранши аотро-бедренного шунта и протезо-подколенного протеза. Чтобы спасти конечность, врачи приняли решение провести гибридную операцию.

Гибридные операции в сосудистой хирургии предполагают совмещение двух подходов – «классического» (прямое воздействие с помощью хирургических инструментов под контролем глаза) и рентгенэндоваскулярного (дистанционное воздействие с помощью специальных приборов под рентгеновским контролем). В случае с пациентом К. гибридная операция как раз и позволила минимизировать операционную травму и интраоперационно оценить качество выполненной работы.

– Для сосудистого хирурга повторные реконструкции всегда представляют техническую сложность, такие операции часто ведут к проблемам заживления операционных ран. Кроме того, у данной категории пациентов тяжело спрогнозировать результат повторного вмешательства: каждая последующая операция несет больше рисков и может закончиться потерей конечности. Поскольку у данного пациента это будет уже четвертая операция на левой нижней конечности, было принято решение проводить оперативное вмешательство совместно с рентгенэндоваскулярными хирургами, – отметил сердечно-сосудистый хирург БСМП Алексей Андреевич Камаев.

В случае с пациентом К. гибридная операция позволила минимизировать операционную травму и интраоперационно оценить качество выполненной работы.

В результате удаления тромбов у пациента нормализовались центральный и ретроградный кровотоки. Операция прошла успешно, однако при выполнении повторного ангиографического исследования врачи выявили критические сужения в аорто-бедренном протезе и в подколенной артерии, которые впоследствии могли привести к повторным тромбозам, операциям или потере обеих конечностей.

– Мы приняли решение об установке стента и операции по восстановлению проходимости сосудов, что позволило полностью восстановить кровоток в обеих нижних конечностях, – отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения БСМП Александр Олегович Антоненко.

Совместные усилия специалистов БСМП позволили добиться хорошего ангиографического и клинического эффекта. В настоящее время кровообращение в нижних конечностях больного полностью компенсировано. Послеоперационный период протекает гладко, пациент готовится к выписке.

Отметим, что только за последние два месяца специалисты БСМП успешно выполнили более 10 гибридных вмешательств на артериях нижних конечностей.