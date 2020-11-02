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Новости РязаниПроисшествия

В Ряжском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие

7info

В результате ДТП в Ряжском районе пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье, 1 ноября, в 02.10 на 118-м километре автодороги «Рязань – Ряжск». 24-летний местный житель, ехавший за рулём автомобиля «Фольксваген Поло», не выбрал безопасную скорость и потерял управление. Машина оказалась в кювете и перевернулась. 

В ДТП пострадали водитель и две его пассажирки в возрасте 22 и 23 лет. Все они госпитализированы.

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По факту аварии проводится проверка. 

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