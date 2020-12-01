В Ряжске проверили соблюдение масочного режима

Во вторник, 1 декабря, в Ряжске прошли контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Сотрудники правоохранительных органов и должностные лица ЦИОГВ региона, уполномоченные постановлением губернатора Рязанской области Николая Любимова №144-пг составлять протоколы об административном правонарушении, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. Они посетили места наибольшего скопления населения, прежде всего, ряд торговых объектов, включая магазины и аптеки.

В отношении граждан, которые отказываются от ношения защитных масок в общественных местах, предусмотрено составление протоколов об административных правонарушениях согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Решением суда может быть наложен штраф от 1 000 до 30 000 рублей. С нарушителями также проводятся разъяснительные беседы.