В Рязанской области вновь пройдёт конкурс на пост руководителя Фонда капремонта

Очередной конкурс на пост руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области пройдёт 25 марта 2021 года. Извещение о его проведении размещено на сайте министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации:

а) не признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

б) не находящиеся на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

в) не имеющие неснятую или непогашенную судимость;

г) не имеющие неисполненное наказание за административное правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности;

д) имеющие высшее образование и квалификацию по специальности или направлению подготовки «строительство» и (или) «юриспруденция» и (или) «экономика» и опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет, либо высшее образование по другим специальностям или другому направлению подготовки и опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 7 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.