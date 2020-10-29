В Рязанской области проходят совместные рейды полиции и Роспотребнадзора

Оперативная группа правительства сообщила о проведении совместных контрольных мероприятий УМВД России по Рязанской области и управления Роспотребнадзора по региону.

Рейдовые мероприятия проводятся во всех муниципальных образованиях региона. В ходе работы сотрудники полиции и управления Роспотребнадзора посещают места массового скопления людей, в том числе торговые центры.

Проверяется соблюдение масочного режима, установленного Постановлением главного санитарного врача РФ и Распоряжением Губернатора Рязанской области. Так, 29 октября только в областном центре состоялись проверки в семи крупных торговых центрах и других местах массового пребывания.

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Кроме того, осуществляется разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения введенных ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Жителям региона напоминают об административной ответственности, предусмотренной за нарушения, в том числе согласно ст.20.6.1 КОАП.