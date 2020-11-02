В Рязанской области коронавирус диагностировали у 798 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила оперативная группа правительства региона.

Всего же на 11.30 этого дня в Рязани и области выявлено 10923 случая COVID-19.

Самая многочисленная возрастная группа заболевших – от 46 до 64 лет. Заражены 4 тыс 587 человек.

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Коронавирус диагностирован у 3 тыс 205 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 1 тыс 907 человек – от 65 до 80 лет, 426 – старше 80 лет, – говорится в сообщении опергруппы правительства.