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КоронавирусНовости РязаниОбщество

В Рязанской области коронавирус диагностировали у 798 детей

7info

В Рязанской области коронавирус диагностировали у 798 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила оперативная группа правительства региона. 

Всего же на 11.30 этого дня в Рязани и области выявлено 10923 случая COVID-19. 

Самая многочисленная возрастная группа заболевших – от 46 до 64 лет. Заражены 4 тыс 587 человек. 

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Коронавирус диагностирован у 3 тыс 205 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 1 тыс 907 человек – от 65 до 80 лет, 426 – старше 80 лет, – говорится в сообщении опергруппы правительства. 

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