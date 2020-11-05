В рязанских больницах находятся 453 пациента с коронавирусом

На 18.30 5 ноября в больницах Рязани и области находятся 453 пациента с COVID-19. В том числе 11 детей. Такие данные приводит оперативная группа регионального правительства.

В тяжёлом состоянии 46 пациентов с коронавирусом, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 341 пациента – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы лечатся дома. Медики считают, что госпитализация им не требуется, так как эти люди переносят болезнь в лёгкой форме.