В рязанских больницах находятся 360 пациентов с коронавирусом

По состоянию на 18.30 среды, 28 октября, в больницах Рязани и области находятся 360 пациентов с коронавирусом. В том числе четверо детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

В тяжёлом состоянии 31 человек. 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 54 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 275 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся COVID-19 рязанцы проходят лечение дома. По мнению врачей, они переносят болезнь легче, госпитализация этим людям не требуется.