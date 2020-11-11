В рязанских больницах находится 49 «тяжёлых» пациентов с коронавирусом

Состояние 49 пациентов рязанских больниц, госпитализированных с коронавирусом, врачи оценивают как тяжёлое. Из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Всего на 18.30 10 ноября в больницах Рязани и области находится 458 пациентов с COVID-19. В том числе 6 детей. Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 339 пациентов – средней степени тяжести. Остальные – «тяжёлые».

Рязанцы, которые переносят болезнь легче, лечатся дома. По мнению медиков, госпитализация им не требуется.