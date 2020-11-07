В Рязани на 10 дней перекроют движение по улице Центральной

В Рязани временно закроют движение по улице Центральной в посёлке Дягилево. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что движение транспорта будет перекрыто с 08.00 9 ноября до 18.00 19 ноября у дома №33А. Причина – работы по замене водопроводной трубы.

Из-за этого будут изменены маршруты движения общественного транспорта. В частности, автобус №18 будет ездить только до остановки «Магазин» на улице Коняева. До остановки «Посёлок Дягилево» он доезжать не будет.

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Маршрутки №47М2, 47бМ2 на участке между остановками «ТРЦ М5 Молл» и «Магазин» будут ездить по Окружной дороге, затем по улицам Дягилевской и Мушковатовской, а также по 2-му Почтовому проезду, Хиринскому проезду. Движение будет организовано так в прямом и обратном направлении.