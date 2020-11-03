В Рязани вновь перевернулась скорая помощь

Утром во вторник, 3 ноября, в Рязани произошло ДТП с участием скорой помощи. Информация об аварии появилась в социальной сети ВКонтакте.

Авария случилась на перекрёстке Куйбышевского шоссе и улицы Трудовой в посёлке Шлаковый. На фото и видео можно заметить автомобиль «буханка» лежащий на боку. Рядом находятся сотрудники ГИБДД.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, ДТП с участием скорой помощи произошло на перекрёстке улиц Гагарина и Братиславской. В результате аварии погиб пациент скорой. Мужчину с коронавирусом в тяжёлом состоянии везли в БСМП.