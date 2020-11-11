В Рязани презентовали клуб экспертного сообщества

В Рязанской области начал работу Клуб экспертного сообщества. Его презентация состоялась в среду, 11 ноября, в Доме общественных организаций. Презентацию провели первый зампред регионального правительства Анна Рослякова, сенатор Ирина Петина, руководитель областного Минтерпола Жанна Фомина. Участие в заседании приняли члены Клуба.

Перед Клубом экспертного сообщества Рязанской области стоит важная задача. Его представители будут оказывать рязанцам квалифицированную помощь в подготовке проектов для участия в конкурсах грантов и субсидий. Проектам эксперты будут давать квалифицированную оценку. На постоянной основе клуб будет работать в 2020-2021 годах.

По словам Анны Росляковой, в Рязанской области, несмотря на трудности, которые переживает вся страна, не было сокращено финансирование некоммерческого сектора.

Все объёмы финансирования предоставлены, организациям оказана поддержка. И сейчас при формировании бюджета мы не планируем снижать финансирование социально-ориентированных некоммерческих организаций, — сообщила первый зампред правительства региона. – Наши организации активно участвуют в конкурсах на получение президентских грантов. Нам бы хотелось улучшить позиции Рязанской области в этом направлении. Для этого необходима качественная подготовка проектов.

Кроме Клуба экспертного сообщества, в Доме общественных организаций будет открыта площадка, где рязанцам будут оказывать бесплатную юридическую помощь в решении социальных проблем. Также на базе организации будут проводиться курсы для руководителей НКО.