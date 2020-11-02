В Рязани отремонтировали здание бывшего кооперативного техникума для педколледжа за 28,6 млн

В Рязани отремонтировали здание бывшего кооперативного техникума за 28,6 млн рублей. Теперь там располагается педагогический колледж. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помимо средств, выделенных из областного бюджета, образовательной учреждение получило и субсидии. Так, Рязанский педколледж выиграл грант в рамках профильного нацпроекта «Образование».

Общая полученная сумма составила 18 млн рублей — 12 млн из федерального и 6 млн из областного бюджетов.

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В рамках проекта в колледже были открыты новые профессиональные мастерские по четырем направлениям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Специальное дошкольное образование» и «Физкультура, спорт и фитнес».

— Мастерские оснащены интерактивными панелями, цифровыми микроскопами, компьютерами, конструкторами, необходимым спортивным инвентарем, организован мобильный планетарий. В педколледже удалось создать достойную производственно-учебную базу, которая позволит значительно улучшить уровень подготовки педагогов, — говорится в сообщении.

Николай Любимов отметил, что благодаря современному оборудованию появилась возможность подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне Worldskills.