В РГУ разъяснили изменения, внесённые в правила приёма в вузы в 2021/22 учебном году

21 ноября в РГУ имени С. А Есенина пройдёт День открытых дверей. Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым, и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.

Особенностью поступления 2021 года станут изменения в порядке приёма в вузы. Каждый вуз теперь формирует свои правила приёма. Изменения касаются, прежде всего, расширения вариативности набора предметов, которые можно сдавать на то или иное направление подготовки. Если раньше на технические направления в РГУ нужно было сдать русский язык, математику и физику, то теперь вместо физики можно использовать, например, информатику. То есть абитуриент теперь сам выбирает, сдать 4 или 5 экзаменов и выбрать тот по которому он наберёт больше баллов, и расширить свои возможности для поступления на бюджетные места, или, всё-таки остановится на трёх.

В 2021 году расширилось количество направлений подготовки, на которые можно подать документы одновременно. Раньше абитуриент мог подать документы в 5 вузов и на 3 направления в каждом из них. Теперь перечень направлений варьируется от 2 до 10 и решение по количеству принимает вуз. В РГУ в 2021 году можно будет подать документы одновременно на 5 направлений. Рейтинговые списки будут формироваться с учётом СНИЛС.