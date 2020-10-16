Новости РязаниОбщество В одном из сел Скопинского района сделали дорогу Елена Лобанова 16.10.2020 16:26 В Скопинском районе сделали дорогу в селе Богослово. Теперь улица Молодежная засыпана щебенкой, сообщает пресс-служба Скопинской администрации. В ближайшее время будет отремонтирована улица Красноармейская в селе Горлово. — Проблем, связанных с дорогами, в поселении много. Часть из них решаем за счет дорожного фонда, это если речь идет о муниципальных дорогах, а если региональных, обращаемся в областное министерство транспорта. В этом году было капитально отремонтировано несколько участков дороги Скопин – Горлово, а в самом Горлове ямочный ремонт произведен на улицах Советская и Московская, — рассказывает глава администрации Горловского сельского поселения Николай Мишин. Отмечается, что в следующем году будут отремонтированы улицы Советская в селе Катино и улица Бирюковка в Затворном. Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Комментарии для сайта Cackle