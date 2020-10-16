В одном из сел Скопинского района сделали дорогу

— Проблем, связанных с дорогами, в поселении много. Часть из них решаем за счет дорожного фонда, это если речь идет о муниципальных дорогах, а если региональных, обращаемся в областное министерство транспорта. В этом году было капитально отремонтировано несколько участков дороги Скопин – Горлово, а в самом Горлове ямочный ремонт произведен на улицах Советская и Московская, — рассказывает глава администрации Горловского сельского поселения Николай Мишин.