В одном из районов Рязани коронавирусом заболели почти 1800 человек

Пресс-служба администрации Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.

На 12 часов понедельника, 2 ноября, в Рязанской области зарегистрировано 10 тыс 923 человека с подтверждённым COVID-19. В Рязани заразились уже 5 тыс 613 жителей.

Больше всего заболевших в Московском районе города – 1785 человек. Следом по числу выявленных случаев идёт Октябрьский район – 1562. Затем Железнодорожный – 1377 человек.

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Меньше всего подтверждённых случаев коронавируса в Советском районе Рязани – там заразились 889 человек.