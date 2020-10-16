В Михайловском районе молодого человека арестовали на семь суток за «тонировку»

16 октября в Михайловском районе задержали молодого человека за «тонировку». За неоднократное совершение подобного правонарушения и невыполнение требований сотрудников госавтоинспекции, парня арестовали на семь суток, сообщает пресс-служба Рязанского ГИБДД.

Примерно в 10:45 сотрудники остановили «Шевроле Круз» под управлением 21-летнего рязанца. Все его окна, в том числе лобовое стекло, были затонированы. При этом их светопропускаемость не соответствовала установленным требованиям.

— Ранее этот молодой человек уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение. Тогда он отказался снимать пленку на месте. Сотрудники госавтоинспекции потребовали от водителя снять «тонировку» в установленный срок или отказаться от управления автомобиля. К сожалению, молодой человек требование не выполнил, — говорится в сообщении.

Из-за того, что он отказался от выполнения действий, которые продиктовал ему сотрудник ГИБДД, молодой человек совершил административное правонарушение.

В результате, Михайловский районный суд назначил 21-летнему парню наказание в виде ареста сроком на семь суток.

— Полицейские и впредь будут ходатайствовать в суде о назначении подобным нарушителям максимально строгих мер наказания, вплоть до административного ареста, — рассказали в пресс-службе.