В Михайловском районе молодого человека арестовали на семь суток за «тонировку»

16 октября в Михайловском районе задержали молодого человека за «тонировку». За неоднократное совершение подобного правонарушения и невыполнение требований сотрудников госавтоинспекции, парня арестовали на семь суток, сообщает пресс-служба Рязанского ГИБДД.
Примерно в 10:45 сотрудники остановили «Шевроле Круз» под управлением 21-летнего рязанца. Все его окна, в том числе лобовое стекло, были затонированы. При этом их светопропускаемость не соответствовала установленным требованиям.
Из-за того, что он отказался от выполнения действий, которые продиктовал ему сотрудник ГИБДД, молодой человек совершил административное правонарушение.
В результате, Михайловский районный суд назначил 21-летнему парню наказание в виде ареста сроком на семь суток.