Суббота, 24 октября, 2020
13.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В Касимовском районе гость обокрал пригласившего его в дом хозяина

7info

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу денег из дома пенсионера в селе Малеево. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В полицию обратился 73-летний житель Касимовского района, который сообщил, что у него дома пропал кошелек с 6 тысячами рублей.

Полицейские опросили заявителя и выяснили, что накануне пенсионер пригласил в гости троих знакомых.  Мужчины употребляли спиртное. Спустя некоторое время хозяин заснул, а когда проснулся, то гостей дома уже не было. Проверив карманы, мужчина заметил, что из брюк пропал кошелек.

Потерпевший указал оперативникам личности гостей. Полицейские опросили мужчин, однако каждый из них утверждал, что не причастен к хищению денег и покинул дом, когда хозяин уснул. Во время перекрестных опросов подозрение в краже пало на 33-летнего местного жителя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища и у соседей пользовался сомнительной репутацией.

Опрашивая жителей села и работников местных магазинов, сотрудники полиции выяснили, что этот 33-летний не работает и алкоголь всегда покупал совместно с приятелями, поскольку оплатить покупку самостоятельно не мог. Однако в день пропажи кошелька он сам купил алкоголь.

На вопрос оперативников о происхождении денег мужчина ответить не смог. Продавец запомнил номинал купюр, которыми злоумышленник расплачивался за алкогольные напитки. Такие же купюры пропали у пострадавшего. Полицейские задержали этого местного жителя.

По предварительной информации, когда пенсионер уснул, один из гостей решил воспользоваться ситуацией и незаметно вытащил кошелек из брюк пожилого человека. Затем злоумышленник покинул дом и продолжил застолье в другом месте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

10 способов избавиться от осенней хандры

Акценты
Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные...
Узнать больше

Неизвестные испортили светящуюся лавочку в Наташином парке Рязани

Новости Рязани
Одна из скамеек разбита, из-за этого вечером она уже не светится. Кроме того, кто-то разрисовал стоящий рядом фонарный столб.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

Культура
В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса. Принято...
Узнать больше

Рязанский митрополит высказался о передаче здания школы №6 епархии

Новости Рязани
Напомним, сейчас Арбитражный суд рассматривает иск Рязанской епархии к городской администрации. Представители РПЦ просят вернуть им здание школы
Узнать больше

Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ

Коронавирус
Советы врачей – это не прихоть и не пустые слова, это по-настоящему действенные меры, которые помогут вам уберечься от заболевания.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 способов избавиться от осенней хандры

Акценты
Осень – это яркие краски! Это разноцветные листья, тёплые шарфы, горячие напитки! А ещё – холодные дожди, промозглые ветра, тёмные вечера, бесконечные...
Узнать больше

Руководители Рязанского и Тверского театра кукол рассказали о «Больших гастролях» и особенностях каждого зрителя

Акценты
В России стартовала масштабная театральная программа "Большие гастроли". Ее реализация стала возможна благодаря Росконцерту и министерству культуры РФ. Согласно этому проекту различные...
Узнать больше

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+