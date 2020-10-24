В Касимовском районе гость обокрал пригласившего его в дом хозяина

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу денег из дома пенсионера в селе Малеево. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 73-летний житель Касимовского района, который сообщил, что у него дома пропал кошелек с 6 тысячами рублей.

Полицейские опросили заявителя и выяснили, что накануне пенсионер пригласил в гости троих знакомых. Мужчины употребляли спиртное. Спустя некоторое время хозяин заснул, а когда проснулся, то гостей дома уже не было. Проверив карманы, мужчина заметил, что из брюк пропал кошелек.

Потерпевший указал оперативникам личности гостей. Полицейские опросили мужчин, однако каждый из них утверждал, что не причастен к хищению денег и покинул дом, когда хозяин уснул. Во время перекрестных опросов подозрение в краже пало на 33-летнего местного жителя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища и у соседей пользовался сомнительной репутацией.

Опрашивая жителей села и работников местных магазинов, сотрудники полиции выяснили, что этот 33-летний не работает и алкоголь всегда покупал совместно с приятелями, поскольку оплатить покупку самостоятельно не мог. Однако в день пропажи кошелька он сам купил алкоголь.

На вопрос оперативников о происхождении денег мужчина ответить не смог. Продавец запомнил номинал купюр, которыми злоумышленник расплачивался за алкогольные напитки. Такие же купюры пропали у пострадавшего. Полицейские задержали этого местного жителя.

По предварительной информации, когда пенсионер уснул, один из гостей решил воспользоваться ситуацией и незаметно вытащил кошелек из брюк пожилого человека. Затем злоумышленник покинул дом и продолжил застолье в другом месте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.