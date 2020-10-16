В Касимове ищут нарушителей масочного режима

В пятницу, 16 октября, правоохранительные органы в Касимове начали проверку соблюдения масочного режима. Информация об этом появилась в группе «Типичный Касимов».

На фотографии, сделанной очевидцем, видно, что полицейские проверяют, носят ли касимовцы маски в общественном транспорте. При этом в комментарии к записи один из местных жителей заметил, что в последнее время перестали пускать без средств индивидуальной защиты в торговые точки.

Нашлись и недовольные люди. Так, многие не хотят покупать маски на свои деньги и предлагают выдавать их бесплатно. Большинство же несерьезно восприняли эту информацию. При этом многие люди начали шутить в комментариях, намекая на нецелесообразность проверки.