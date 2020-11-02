Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 44 рязанских школах

Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится в 12 детских садах, 44 школах, 8 ссузах и 3 вузах.

В целом же на 9 часов понедельника, 2 ноября, в Рязани и области с начала пандемии зарегистрировано 10 тыс 825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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На этот момент времени опергруппе известно о 33 тыс 475 гражданах, подозрительных на заболевание. Они либо вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, либо контактировали с заболевшими и возможными носителями COVID-19.

– Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 3 тыс 445 человек. 30 тыс 30 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы, – отмечается в сообщении опергруппы.