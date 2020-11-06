Сенатор от Рязанской области оценил возможные итоги выборов в США

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов в эфире телеканала «Вести 24» оценил ситуацию на выборах президента США.

По словам Морозова, после начала подсчёта голосов, пришедших по почте, шансы Трампа победить практически равняются нулю.

– Тот отрыв, который демократы создали Байдену, уже критический, – отметил Игорь Морозов 5 ноября. – Я полагаю, что внешнюю политики необходимо строить уже с расчётом того, что у США будет новый президент.

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Сторонники Трампа говорят о том, что результаты выборов могут быть фальсифицированы. Они собираются подавать в суд. Особенно много вопросов вызывает голосование по почте. Есть информация о возможных вбросах.