Сбер объявляет «самые выгодные дни в году»

11 и 12 ноября Сбер проведет масштабную акцию «Зеленый день», приуроченную ко дню рождения компании. В честь своего 179-летия Сбер решил порадовать своих клиентов масштабными скидками до 70%.

Как отметил первый зампредседателя правления Сбера Лев Хасис, компания проводит подобную акцию уже в третий раз.

— В 2018 году, когда мы запустили этот проект, остались довольны все, включая продавцов и покупателей. Именно тогда мы решили проводить эту акцию каждый год. Как раз в 2019 году за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тысяч, а сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей. Главный девиз нашего проекта — «Не делайте подарки нам, сделайте подарки себе», — отметил Лев Хасис.

Масштабные скидки будут на продукты как от Сбера, так и от других компаний. Всего участвовать в «Зеленом дне» будут около 170 бизнес-партнером Сбера. В частности, «Макдональдс», Xiaomi, авиакомпания «Победа» и другие.

Лев Хасис на пресс-конференции, посвященной «Зеленому дню», рассказал о нескольких главных продуктах. 11 и 12 ноября все клиенты Сбера смогут приобрести подписку на «Сбер Прайм» за 990 рублей на 2 года.

Данный сервис позволяет смотреть различные фильмы в онлайн-кинотеатре Okko, слушать музыку на платных сервисах, заказывать еду со скидкой и многое другое.

— По моему мнению, самое выгодное предложение — скидка на нашу приставку «СберБокс». Благодаря ей у вас будет возможность сделать свой телевизор умным. Раньше она стоила 3 490, а в «Зеленый день» мы установили специальную цену в размере 2 490 рублей, — уверяет Лев Хасис.

Также зампредседателя правления Сбера рассказал, что они решили сделать скидки и на сервисе ДомКлик.

— Многих наших клиентов интересует ипотека, и мы решили сделать предложение от сервиса ДомКлик. В «Зеленый день» будут скидки на квартиры в 600 жилкомплексах по всей стране. Если ипотека одобрена, то квартиру можно будет забронировать на сайте ДомКлик, — рассказал Лев Хасис.

Управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли рассказал, что компания в честь дня рождения Сбера предоставит скидки до 30% на более, чем 500 товаров.

— Я могу с уверенностью сказать, что в настоящее время техника для дома пользуется популярностью. Так, за 9 месяцев прошедшего года холодильники выросли в цене на четверть. А мы предоставляем скидки на различные категории товаров, в том числе на технику для кухни, — делится Сергей Ли.

Вице-президент по маркетингу компании «Макдоналдс» рассказала, что 11 и 12 ноября клиенты Сбера смогут выгодно купить стрипсы и напиток за 99 рублей. А основатель компании «еАптека» Антон Буздалин поделился, что с 11 по 30 ноября при заказе продуктов от 4 000 рублей будет действовать скидка 1 000 рублей.

— В этот раз мы участвуем в акции с девизом «дешевле, чем на полке». Это значит, что в приложении более 300 товаров будут иметь скидку 50%, — рассказал генеральный директор «Сбермаркета» Асан Курмангужин.

Чтобы стать участником акции, вам необходимо зайти на сайт сбера, авторизоваться там через «Сбер ID» и следовать дальнейшим инструкциям на сайте.

«Зеленый день» пройдет с 11 по 12 ноября для частных клиентов, и с 11 по 17 ноября для коммерческих.