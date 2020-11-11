Сбер объявляет «самые выгодные дни в году»

11 и 12 ноября Сбер проведет масштабную акцию «Зеленый день», приуроченную ко дню рождения компании. В честь своего 179-летия Сбер решил порадовать своих клиентов масштабными скидками до 70%.
Как отметил первый зампредседателя правления Сбера Лев Хасис, компания проводит подобную акцию уже в третий раз.
Масштабные скидки будут на продукты как от Сбера, так и от других компаний. Всего участвовать в «Зеленом дне» будут около 170 бизнес-партнером Сбера. В частности, «Макдональдс», Xiaomi, авиакомпания «Победа» и другие.
Лев Хасис на пресс-конференции, посвященной «Зеленому дню», рассказал о нескольких главных продуктах. 11 и 12 ноября все клиенты Сбера смогут приобрести подписку на «Сбер Прайм» за 990 рублей на 2 года.
Данный сервис позволяет смотреть различные фильмы в онлайн-кинотеатре Okko, слушать музыку на платных сервисах, заказывать еду со скидкой и многое другое.
Также зампредседателя правления Сбера рассказал, что они решили сделать скидки и на сервисе ДомКлик.
Управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли рассказал, что компания в честь дня рождения Сбера предоставит скидки до 30% на более, чем 500 товаров.
Вице-президент по маркетингу компании «Макдоналдс» рассказала, что 11 и 12 ноября клиенты Сбера смогут выгодно купить стрипсы и напиток за 99 рублей. А основатель компании «еАптека» Антон Буздалин поделился, что с 11 по 30 ноября при заказе продуктов от 4 000 рублей будет действовать скидка 1 000 рублей.
Чтобы стать участником акции, вам необходимо зайти на сайт сбера, авторизоваться там через «Сбер ID» и следовать дальнейшим инструкциям на сайте.
«Зеленый день» пройдет с 11 по 12 ноября для частных клиентов, и с 11 по 17 ноября для коммерческих.