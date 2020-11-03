С 6 ноября в Рязани изменится маршрут автобуса №30

В пятницу, 6 ноября, в Рязани изменят маршрут следования коммерческого автобуса №30М3. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что с этого дня маршрутки будут ездить до БСМП на улице Гоголя.

Напомним, сейчас маршрутка №30 ездит от улицы Берёзовой до Недостоево. Её маршрут изменится «в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей Рязани и обеспечения транспортной доступности новой больницы скорой медицинской помощи».

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Кроме того, увеличится число машин работающих на маршруте. Сейчас их 9, будет – 15.