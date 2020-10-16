Рязанский вертолет санавиации совершил 50 вылетов за два месяца

За два месяца рязански вертолет санавиации совершил уже 50 вылетов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вертолет появился в регионе 27 июля и в тот же день отправился в Касимовский ММЦ, чтобы доставить в ОДКБ маленькую девочку с ожогами. Из 50 эвакуированных человек в областной центр на воздушном транспорте доставили 32 взрослых и 18 детей.

— Большинство пациентов — жители отдаленных уголков региона, но однажды санитарную эвакуацию проводили из столицы. В одной из клиник находился на обследовании новорожденный ребенок, который вместе с мамой вернулся на Родину, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Рязанской области.

По словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, вертолет намного упрощает жизнь. Он помогает доставить в областной центр самых тяжелых пациентов в кратчайшие сроки.

— Один из последних случаев был с мужчиной из Скопина. В результате разрыва селезенки он потерял три литра крови. Коллеги в Скопинском ММЦ быстро сориентировались в ситуации и сообщили о сложном клиническом случае. Чуть менее часа потребовалось, чтобы доставить мужчину в Областную клиническую больницу на вертолете, а у нас его уже ждала хирургическая бригада. Именно оперативность работы определила благоприятный исход лечения: мужчину выписали спустя несколько дней, его состояние не вызывает опасений у специалистов, — рассказал Андрей Карпунин.