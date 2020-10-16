Рязанский вертолет санавиации совершил 50 вылетов за два месяца

За два месяца рязански вертолет санавиации совершил уже 50 вылетов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Вертолет появился в регионе 27 июля и в тот же день отправился в Касимовский ММЦ, чтобы доставить в ОДКБ маленькую девочку с ожогами. Из 50 эвакуированных человек в областной центр на воздушном транспорте доставили 32 взрослых и 18 детей.
По словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, вертолет намного упрощает жизнь. Он помогает доставить в областной центр самых тяжелых пациентов в кратчайшие сроки.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.