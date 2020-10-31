Рязанский столяр вошёл в число призёров конкурса «Лучший по профессии»

Рязанец Вячеслав Купцов занял третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший столяр».

Министерство труда Российской Федерации ежегодно проводит этот конкурс для повышения престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда, сообщает сайт регионального правительства.

В этом году финал соревнований в номинации «Лучший столяр» проводился 29 октября в Воронежской области. За звание лучшего боролись столяры из Мордовии, Якутии, Тамбовской, Рязанской и Воронежской областей. Претендентам на победу необходимо было пройти тестирование и изготовить изделие по чертежу.

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В результате столяр 5 разряда Вячеслав Купцов занял почётное третье место. Купцов трудится в деревообрабатывающем цехе АО «Государственный Рязанский приборный завод».