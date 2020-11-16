Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего водителя

Сотрудники Следственного комитета просят помощи в поисках жителя посёлка Милославское Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте регионального следственного управления СК РФ.

8 ноября 2020 года 45-летний Артём Костюк уехал на автомобиле марки «Лада Веста» и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-карие.

Особые приметы: шрам на правом предплечье со следами швов от операции около 7-10 см., рваный шрам на правой коленке.

Может находиться в следующей одежде: темно-синяя куртка (спортивная), рубашка голубого цвета с узорами, темно-синие брюки, коричневые туфли (зимние).

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Костюк Артема Владимировича, просьба обращаться по телефонам: 8-(49156)-2-11-53 (Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).