Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего грибника

В производстве Рязанского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области находится материал проверки по факту безвестного исчезновения Ушакова Виктора Ивановича, 18.04.1958 года рождения.

В ходе проверки установлено, что утром 30 августа 2020 года Ушаков ушел из дома в селе Бельское Спасского района в лес за грибами, после чего домой не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы Ушакова В.И.: рост средний (162 см), среднего телосложения; лицо по форме круглое европейского типа; брови по форме дугообразные; волосы прямые темно-русые седые, имеется лобная лысина; имеются вставные зубы.

Был одет в красную бейсболку, серую спецовку, темную футболку, черные спортивные штаны, резиновые полусапоги.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Ушакова Виктора Ивановича, просьба обращаться по телефонам: 8(4912)37-36-97, 8(49135)3-31-14 (Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).