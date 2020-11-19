Рязанские кафе и рестораны выпустили обращение к губернатору Любимову

Рязанские кафе и рестораны выпустили обращение к губернатору Николаю Любимову. Текст открытого письма работников общепита размещён в социальных сетях.

В тексте поставлен хэштег #ЯМЫОБЩЕПИТ. Авторы письма отмечают, что разделяют беспокойство власти ростом числа случаев заболевания коронавирусом. В то же время они недовольны той помощью, которая оказывается заведениями общепита.

В письме отмечается, что после 13 октября, дня, когда было подписано постановление о новом режиме работы кафе и ресторанов, с ними провели лишь одно неофициальное совещание. На нём обсуждались меры поддержки.

– Итоги данного совещания не пролили никакого света на ситуацию с тем, что будет дальше с решением проблем предприятий общественного питания, – говорится в открытом письме.

Также авторы высказывают недоумение позицией Роспотребнадзора, который не предоставил информацию о каналах заражения коронавирусом в Рязани и области. В тексте отмечается, что министр здравоохранения России говорила о том, что 80% заражений происходит в общественном транспорте. В связи с этим решения Роспотребнадзора о закрытии кафе после 23 часов названы популистскими.

Рестораторы также обратили внимание губернатора Николая Любимова, что из-за этого страдают люди – владельцы заведений, их работники.

Авторы письма предложили конкретные шаги по решению проблемы.