Рязанские аграрии передали продукты медикам, борющимся с COVID-19

Аграрии Рязанской области передали в Городскую клиническую больницу №11 Рязани наборы с продуктами питания в знак благодарности медицинским работникам, участвующим в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

На базе Городской клинической больницы №11 работает детский COVID-госпиталь, а также развёрнут единственный в России модуль с системами жизнеобеспечения из состава пункта временного размещения населения областной противопожарно-спасательной службы МЧС России по Рязанской области.

175 наборов с продуктами питания передовых местных производителей были собраны силами предприятий АПК и Рязанского регионального объединения работодателей «Агропромышленный союз».

Ранее, в июле 2020 года, аграрии также передали порядка 1300 аналогичных наборов в учреждения здравоохранения, участвующие в лечении пациентов с COVID-19: в Областную клиническую больницу, Больницу скорой медицинской помощи, Областную клиническую больницу имени Семашко, Станцию скорой медицинской помощи г.Рязани.