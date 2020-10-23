Рязанская школьница стала призером федерального этапа конкурса «Лучший урок письма»

Почта России подвела итоги ежегодного XVIII всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма».

Приз зрительских симпатий в номинации «Один день банка в 2030 году: как он выглядит,кто им управляет, какие применяются технологии?» получила ученица 4 класса МБОУ«Школа № 58 им Героя РФ, гвардии капитана Орлова С.Н.» г. Рязань Полина Волчкова.

Организаторами конкурса выступают Почта России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За восемнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более двух миллионов человек.

Цель конкурса «Лучший урок письма» – возвращение культуры письма, воспитание бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. Ежегодно рязанские школьники принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» и неоднократно становились его призерами.

За время проведения конкурса издано 17 красочных книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 39 000 экземпляров. Книга детских писем «У меня дома живет амурский тигр» стала лауреатом Национального конкурса «Книга года».

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне совместно с Фондом социально-культурных инициатив издана книга детских писем и рисунков «Детские письма о главном. 75-летию Великой Победы посвящается».