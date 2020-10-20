Рязанец заплатит солидную сумму за публикацию интимного фото

Житель Рязанской области признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). В ходе следствия и суда было установлено, что в июле 2019 года рязанец, поссорившись со знакомой, разместил в интернете её фото интимного содержания.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. С учётом всех обстоятельств дела, суд приговорил его к штрафу в 50 тыс рублей. Кроме того, он заплатит 100 тыс рублей своей знакомой в качестве компенсации ущерба.

Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.