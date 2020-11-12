Рязанец украл с банковской карты своей подруги все сбережения

В Рязани мужчина украл с банковский карты своей подруги 10 000 рублей. Примечательно, что сделал он это без особого труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 41-летняя рязанка, проживающая на улице Забайкальской. Женщина сообщила, что ночью ей на телефон пришло смс-сообщение о списании с ее банковской карты 10 000 рублей. По словам пострадавшей, ее разбудил звук уведомления.

Полицейские установили, с какого именно банкомата произошло списание средств. Приехав на место, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили злоумышленника.

— Полицейские показали фотографию подозреваемого рязанке. Женщина узнала в нем своего давнего знакомого, с которым у них были «тесные отношения», — говорится в сообщении.

Правоохранители нашли 31-летнего злоумышленника. Он рассказал, что случилось.

По предварительной информации, рязанец проезжал мимо дома знакомой, когда увидел ее припаркованный автомобиль. В этот момент он вспомнил, что бывшая подруга иногда забывает заблокировать двери машины. Тогда мужчина решил проверить свою теорию и дернул ручку двери автомобиля. Машина действительно была открыта.

— В салоне автомобиля подозреваемый нашел банковскую карту рязанки. Примечательно, что отношения между злоумышленником и потерпевшей раньше были настолько доверительными, что мужчина даже знал пин-код от карты. Сняв все сбережения рязанки, он вернулся к машине и положил карту на место, — говорится в сообщении.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.