Рязанец украл с банковской карты своей подруги все сбережения

В Рязани мужчина украл с банковский карты своей подруги 10 000 рублей. Примечательно, что сделал он это без особого труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 41-летняя рязанка, проживающая на улице Забайкальской. Женщина сообщила, что ночью ей на телефон пришло смс-сообщение о списании с ее банковской карты 10 000 рублей. По словам пострадавшей, ее разбудил звук уведомления.
Полицейские установили, с какого именно банкомата произошло списание средств. Приехав на место, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили злоумышленника.
Правоохранители нашли 31-летнего злоумышленника. Он рассказал, что случилось.
По предварительной информации, рязанец проезжал мимо дома знакомой, когда увидел ее припаркованный автомобиль. В этот момент он вспомнил, что бывшая подруга иногда забывает заблокировать двери машины. Тогда мужчина решил проверить свою теорию и дернул ручку двери автомобиля. Машина действительно была открыта.
В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.