Рязанец рассказал, как убил мигранта по приказу «голосов»

Телеканал «Город» показал сюжет о расследовании уголовного дела об убийстве в Рязани мигранта из Средней Азии. В нём подозреваемый подробно рассказывает, как хладнокровно зарезал человека, по приказу «голосов».
Рабочие по окончании трудового дня разъезжались на «Газели» по домам. Когда машина остановилась в посёлке Ворошиловка, чтобы высадить одного из них, к ней подошёл мужчина и попросил закурить. Получив отказ, он достал нож.
Через некоторое время один из раненых мужчин умер.
Подозреваемого – жителя Рязани 1984 года рождения – задержали. Во время допросов у следователей появились сомнения во вменяемости мужчины. Была назначена психиатрическая экспертиза. Она подтвердила, что у задержанного проблемы с головой. Он рассказал, что совершил убийство по приказу «голосов».
Следователи завершили работу по уголовному делу. Суд должен направить мужчину на принудительное лечение.