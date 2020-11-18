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Новости РязаниПроисшествия

Рязанец рассказал, как убил мигранта по приказу «голосов»

7info

Телеканал «Город» показал сюжет о расследовании уголовного дела об убийстве в Рязани мигранта из Средней Азии. В нём подозреваемый подробно рассказывает, как хладнокровно зарезал человека, по приказу «голосов». 

Рабочие по окончании трудового дня разъезжались на «Газели» по домам. Когда машина остановилась в посёлке Ворошиловка, чтобы высадить одного из них, к ней подошёл мужчина и попросил закурить. Получив отказ, он достал нож. 

– В результате он нанёс одному из пассажиров машины удар ножом в грудь, а другому в бедро. Водитель автомобиля вместе с ранеными товарищами смог уехать с места происшествия, – говорится о случившемся в пресс-релизе Следственного комитета.

Через некоторое время один из раненых мужчин умер.

Подозреваемого – жителя Рязани 1984 года рождения – задержали. Во время допросов у следователей появились сомнения во вменяемости мужчины. Была назначена психиатрическая экспертиза. Она подтвердила, что у задержанного проблемы с головой. Он рассказал, что совершил убийство по приказу «голосов». 

Следователи завершили работу по уголовному делу. Суд должен направить мужчину на принудительное лечение.  

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