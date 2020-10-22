Роман Зацепин войдёт в состав Общественной палаты города Рязани

На заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике гордумы депутаты одобрили кандидатуру нового члена Общественной палаты города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Им стал председатель правления региональной общественной организации социальной поддержки и защиты граждан с ограниченными возможностями «Без преград» Роман Зацепин.

Также члены комитета рассмотрели отчет об исполнении бюджета за 2019 год в части реализации вопросов местного самоуправления.