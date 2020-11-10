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Регионам планируют увеличить срок предоставления бюджетного кредита

7info7

Внесён законопроект, предлагающий увеличить срок предоставления регионам бюджетного кредита. Инициатором этого предложения стали депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает сайт правительства Рязанской области, инициатива позволит увеличить срок предоставления регионам кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета. Его хотят увеличить с 180 до 240 дней. Крайний срок возврата средств планируют установить не позднее 1 декабря.

По мнению Макарова, увеличение срока предоставления бюджетного кредита позволит обеспечить устойчивое планирование и исполнение региональных бюджетов. Также это даст возможность сократить расходы на обслуживание госдолга.

Эту идею прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Инициатива очень важная. Вступление в силу такой законодательной нормы будет хорошей поддержкой сейчас, в экономически сложное время. Благодаря увеличению срока предоставления бюджетного кредита Рязанский регион сможет обеспечить своевременное исполнение первоочередных социальных обязательств, в их числе поддержка социально незащищенных граждан. Самое главное, мы сможем вовремя профинансировать мероприятия в рамках реализации национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни людей.

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