Регионам планируют увеличить срок предоставления бюджетного кредита

Внесён законопроект, предлагающий увеличить срок предоставления регионам бюджетного кредита. Инициатором этого предложения стали депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщает сайт правительства Рязанской области, инициатива позволит увеличить срок предоставления регионам кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета. Его хотят увеличить с 180 до 240 дней. Крайний срок возврата средств планируют установить не позднее 1 декабря.
По мнению Макарова, увеличение срока предоставления бюджетного кредита позволит обеспечить устойчивое планирование и исполнение региональных бюджетов. Также это даст возможность сократить расходы на обслуживание госдолга.
Эту идею прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов.