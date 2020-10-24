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Новости РязаниОбщество

Прокуратура требует поставить освещение на дороге в Михайловском районе

7info

Прокуратура Михайловского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское», проходящей через населенный пункт с. Поздное. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

В ходе проверки установлено, что автомобильная дорога включена в «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Рязанской области с присвоением им идентификационных номеров», утвержденный постановлением Правительства Рязанской области от 17.07.2007 № 184.

В соответствии с п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 предусмотрено стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах , в том числе на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м. В нарушение данного требования, на протяжении 1600 метров с. Поздное, отсутствует стационарное электрическое освещение.

По итогам проведенной проверки в Михайловский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» и об обязании принять меры по организации оборудования автомобильной дороги  стационарными источниками электрического освещения в соответствие с п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007.

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