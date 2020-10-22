В интернете появился фильм о Рязани 1985 года. Запись размещена на канале Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России.

Документальный фильм называется «На земле Рязанской». В нём рассказывается об истории города, его достопримечательностях, предприятиях, успехах на тот момент времени.

Отдельные главы посвящены Рязанскому кремлю, селу Константиново, где родился поэт Сергей Есенин. Рассказывается в фильме об учёных – Циолковском, Павлове.

Кроме того, есть в фильме и рассказ о военных подвигах рязанцев.