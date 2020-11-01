Посёлок Ворошиловка в Рязани остался практически без общественного транспорта. Проблему в очередной раз подняла ГТРК «Ока».
Местные жители рассказали, что по документам посёлок обслуживают два маршрута – №21 и №24. Проблема в том, что 21-й автобус они давно не видели, а на 24-м маршруте работает только один автобус вместо заявленных трёх.
В посёлке проживают порядка 5 тысяч человек. В том числе пенсионеры и люди, не имеющего собственного транспорта. Ближайшая остановка – на Московском шоссе. Идти до неё не менее километра, кроме того, приходится переходить железнодорожные пути.
Путь до другой остановки безопасней, но идти до неё, по подсчётам журналистов, порядка 40 минут.
Раньше в Ворошиловку ходила маршрутка, но коммерсанты посчитали работу невыгодной.
В администрации Рязани сообщили, что проблема возникла из-за нехватки водителей. Кроме того, ломаются и автобусы. В ближайшее время в Ворошиловку могут начать ходить автобусы, полученные из Москвы. Сейчас их оформляют в ГИБДД.