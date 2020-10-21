Сегодня свой 95-й день рождения празднует заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин Рязани Борис Жаворонков. Об этом сообщается в группе Рязанской области в ВК.

В 17 лет он попал на фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии; был снайпером. Прошел всю войну, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

Первые стихи и сказку «Две розы и соловей» Жаворонков написал накануне войны, а выходить в свет его произведения начали в 1946 году в армейской прессе. В 1958 году переехал в Рязань, где занимался журналистской, редакторской деятельностью и литературным творчеством.

Жаворонков – член Союза журналистов РФ, дипломант трех Всесоюзных литературных конкурсов. Многие годы вел большую общественную работу.

Борис Иванович – автор десяти книг, подборки его стихов помещены в 45 коллективных сборниках. Стихи Жаворонкова переведены на болгарский, польский, украинский, киргизский языки, а также положены на музыку. Кроме того, Борис Иванович работал над переводами на русский язык стихов ряда зарубежных поэтов.

Поздравляем с юбилеем и желаем крепкого здоровья!