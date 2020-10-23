По просьбе рязанцев в проект строительства пристройки к детскому саду на улице Зубковой были внесены изменения

21 и 22 октября и.о. замглавы администрации Рязани Сергей Савин, представители капитального строительства и других организаций встретились с жителями дома №26 по улице Зубковой. На обсуждении было принято решение изменить проект пристройки к детскому саду, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, активисты попросили передвинуть границы строительного участка по всему периметру стройки, уменьшив территорию учреждения до определенных параметров.

— Пристройка к садику даст возможность большому количеству детей комфортно, по месту жительства, посещать дошкольное учреждение. Стройка состоится на муниципальной земле. Но при этом мы с пониманием относимся и к интересам жителей по благоустройству двора. Поэтому нашли выход из положения, который поддерживается инициативной группой дома, — подчеркнул Сергей Савин.

На встрече также решили принять заявку об участии дома в программе местных инициатив. Благодаря этому в 2021 году на муниципальной территории появятся современные тренажеры для всех возрастных групп.

На встрече активные жители также подняли вопросы о трафике автомобилей и его снижении через двор, о получении мест в детском саду для этого и соседнего домов.

А еще руководители и специалисты администрации города ответили на вопросы жителей, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства.