По просьбе рязанцев в проект строительства пристройки к детскому саду на улице Зубковой были внесены изменения

21 и 22 октября и.о. замглавы администрации Рязани Сергей Савин, представители капитального строительства и других организаций встретились с жителями дома №26 по улице Зубковой. На обсуждении было принято решение изменить проект пристройки к детскому саду, сообщает пресс-служба администрации города.
Так, активисты попросили передвинуть границы строительного участка по всему периметру стройки, уменьшив территорию учреждения до определенных параметров.
На встрече также решили принять заявку об участии дома в программе местных инициатив. Благодаря этому в 2021 году на муниципальной территории появятся современные тренажеры для всех возрастных групп.
На встрече активные жители также подняли вопросы о трафике автомобилей и его снижении через двор, о получении мест в детском саду для этого и соседнего домов.
А еще руководители и специалисты администрации города ответили на вопросы жителей, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства.